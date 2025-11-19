PDI recuperó placas de cobre robadas de catedral San Marcos de Arica

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI realizaron diligencias relacionadas a una denuncia por un delito de robo en lugar no habitado, hecho ocurrido durante la madrugada del martes en la Catedral San Marcos de Arica, edificio patrimonial histórico de la ciudad.

Las diligencias de esta brigada especializada permitieron establecer que un individuo sustrajo planchas de cobre desde la estructura del techo del inmueble, las que fueron rastreadas hasta una chatarrería del sector sur de la urbe.

"En la búsqueda de cámaras y análisis de las mismas, se pudo establecer el local donde se redujeron dichas especies, logrando también la detención de su encargado y la recuperación de la totalidad de las láminas de cobre. Debido al carácter de patrimonio histórico de la catedral, se está trabajando de manera conjunta con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural, coordinado con la Unidad Sacfi de Aricag", indicó el subprefecto Javier Callejas, jefe de la Biro de la PDI Arica en relación al procedimiento.

PDI

En total, el ilícito generó daños en la Catedral San Marcos de Arica por un valor aproximado de 10 millones de pesos.

A través del trabajo investigativo se detuvo al encargado de la chatarrería por el delito flagrante de receptación, mientras que se realizan diligencias para identificar al autor del ilícito y así concretar su detención.

Por instrucción de la Fiscalía de Arica, el imputado detenido por receptación será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Arica para su respectivo control de detención y formalización.