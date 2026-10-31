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Tópicos: País | Policial | Robos

Peoneta de empresa de carga fue detenido por dar datos a delincuentes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El sujeto, sin antecedentes, corresponde al octavo miembro de una banda dedicada a realizar encerronas a camiones de alto tonelaje en la Región Metropolitana.

La investigación reveló que la organización le entregó un celular para que les proporcionara la ubicación y carga de los vehículos que asaltaban.

Peoneta de empresa de carga fue detenido por dar datos a delincuentes
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Un peoneta de una empresa de carga, de 26 años y sin antecedentes, fue detenido por entregar información a una banda criminal dedicada al robo con intimidación y violencia, mediante la modalidad de la encerrona, a camiones de alto tonelaje en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, corresponde a la octava detención de integrantes de la banda que entre 2025 y 2026 concretaron diversos robos en distintas comunas de la capital, cuyo avalúo total alcanzó los 800 millones de pesos en especies.

La investigación dio con siete personas, quienes ya fueron formalizados y se encuentran en prisión preventiva.

El fiscal Javier Rojas, de Análisis Criminal Occidente, detalló que tras la recopilación de antecedentes se logró detectar al octavo involucrado, a quien "se le entregó un dispositivo electrónico, específicamente un teléfono celular, que permitía a esta organización dar ubicación en tiempo real, además de saber la carga y contenido que transportaba el camión".

El sujeto fue imputado por el delito de obstrucción a la justicia, dado que en un principio se declaró como presunta víctima, sin embargo, posterior al avance de las diligencias se descubrió que era parte de la organización.

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