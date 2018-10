Persecución policial deja un delincuente detenido en Quinta Normal

Una persecución policial que se inició en las cercanías de un servicentro de la intersección de Walker Martínez con calle Vida Sana, en Quinta Normal, culminó en el sector de San Pablo con un delincuente detenido.

El capitán de Carabineros Robinson Sandoval detalló que "personal de la 22a Comisaría de Quinta Normal, siendo las 04:20 horas, mientras realizaba un patrullaje preventivo (...) observa una camioneta de color blanco en cuyo interior habían cuatro sujetos, quienes al advertir la presencia policial, se dan a la fuga del lugar".

Carabineros consultó la placa vigente, la cual mantiene un encargo vigente por el delito de robo con intimidación del día 29 de septiembre realizado en la comuna de Lo Espejo, precisó el oficial.

"Estos antisociales huyen hacia la avenida San Pablo, en dirección al oriente, y al llegar a la intersección de Walker Martínez, el conductor pierde la maniobrabilidad de este, chocando con la solera y provocando daños en el tren delantero del vehículo", relató el capitán.

Los sujetos huyeron corriendo del vehículo, siendo uno de ellos capturado por Carabineros. El detenido es un hombre de 22 años, el copiloto del vehículo, con una causa por el delito de hurto.

Los sujetos realizaron tres disparos en contra de los efectivos policiales, sin dejar heridos.

Carabineros sigue en la búsqueda del resto de la banda.

Un hombre relató que previo a la persecución policial sufrió el robo de su vehículo, un Suzuki SX4 color rojo, por parte de los delincuentes. Afirmó que el grupo, que cifró en cinco individuos, lo interceptó en otro auto, lo encañonó con armas de fuego y lo golpeó en la intersección de Américo Vespucio Sur con Ruta 5.

"Apenas me cruzaron el auto, se bajaron, me encañonaron en la cabeza, y otro desde el parabrisas me apuntaba. Mi única reacción fue arrancar, les dije 'ya, tomen el auto, llévenselo', y al arrancar, tomé mi teléfono y me salieron persiguiendo, porque no querían que yo diera aviso, lo más probable, y me sacaron 'la cresta' (...) y en un descuido pude salir del sector", narró la víctima.