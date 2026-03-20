Persecución policial terminó con dos detenidos a metros de la casa de Kast en Paine

Carabineros detuvo a dos delincuentes que intentaron huir por canales de regadío tras ser interceptados en un camino rural en Paine. El operativo concluyó a solo 400 metros de la residencia familiar de José Antonio Kast.

La persecución policial movilizó a Carabineros durante esta jornada, extendiéndose por las comunas de Paine y Buin. El operativo, que se inició tras el intento de robo a una bodega, finalizó en el sector de Camino El Arpa, a escasos metros de la residencia particular del Presidente de la República.

En el vehículo de los delincuentes Carabineros encontró, entre otras cosas, un cargamento de almendras valorado en 1.200.000 pesos.

Un trabajador de las parcelas cercanas, quien presenció el desenlace del operativo, relató que "al revisar las imágenes en la cámara, vimos cuando estas personas se metieron al camino pensando que era un camino y se encontraron con el portón".

Pese a que uno de los ocupantes de la camioneta logró escapar a través de los canales de regadío del sector, Carabineros confirmó la detención de dos personas.