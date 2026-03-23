Puente Alto: Delincuentes asaltaron furgón de valores y robaron más de 150 millones de pesos

Un violento robo se registró la tarde de este lunes en la comuna de Puente Alto, donde un grupo de delincuentes asaltó un furgón de valores de la empresa Brink's y sustrajo más de 150 millones de pesos.

El hecho ocurrió mientras dos vigilantes privados realizaban el traslado de una recaudación de dinero perteneciente a la Línea 4 del Metro, específicamente en el trayecto que une las estaciones Vicuña Mackenna y Plaza Puente Alto.

Según los antecedentes policiales, el vehículo fue interceptado en las cercanías del Colegio Tupahue, en calle Domingo Tocornal, por una camioneta blanca de similares características a la de las víctimas.

"Luego de interceptar el vehículo e intimidar a los trabajadores, el dinero fue sustraído del interior de éste y se ingresó a un segundo vehículo, que aún no está singularizado. Se trabaja en ello: La Brigada de Robos Sur de la PDI lleva a cabo esta investigación", dijo el fiscal Juan Cheuquén, de la Fiscalía Metropolitana Sur.

Al ser consultado por Cooperativa respecto a un posible desvío de la ruta original por parte de las víctimas, el persecutor respondió: "Estamos realizando diligencias y una de ellas es entrevistar y tomar declaración a representantes de la empresa para esclarecer las dinámicas de ruta de este vehículo y si es que, eventualmente, se puede determinar en qué momento captaron a este vehículo dichos individuos que sustrajeron el dinero".

Además del dinero, estimado entre 150 y 160 millones de pesos, los antisociales sustrajeron los chalecos antibalas y los teléfonos celulares personales de los guardias antes de huir del lugar, que contaba con escasa presencia de cámaras de seguridad.

Uno de los guardias resultó herido en la cabeza al ser golpeado con un objeto contundente durante el asalto, por lo que fue trasladado -junto a su compañero- hasta un centro asistencial para constatar lesiones.