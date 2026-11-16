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Tópicos: País | Policial | Robos

Roban ocho millones en turbazo contra almacén y domicilio de Conchalí

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
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Un grupo de delincuentes realizó un turbazo, durante la madrugada de este lunes, en un minimarket de la comuna de Conchalí, también ingresaron al domicilio de los dueños y amenazaron con armas de fuego al matrimonio y sus hijos, de 11 y 3 años.

El fiscal Felipe Olivari detalló que los sujetos saltaron el portón exterior y, una vez dentro del inmueble, "intimidaron con armas de fuego al matrimonio y a los menores; los redujeron y sustrajeron diversas especies desde el interior. De hecho, sustraen toda la recaudación de la semana, más de ocho millones de pesos en dinero en efectivo".

El asalto no dejó a personas lesionadas y tampoco se registran detenidos, mientras, la PDI sigue con las diligencias para identificar a los responsables.

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