Roban ocho millones en turbazo contra almacén y domicilio de Conchalí

Un grupo de delincuentes realizó un turbazo, durante la madrugada de este lunes, en un minimarket de la comuna de Conchalí, también ingresaron al domicilio de los dueños y amenazaron con armas de fuego al matrimonio y sus hijos, de 11 y 3 años.

El fiscal Felipe Olivari detalló que los sujetos saltaron el portón exterior y, una vez dentro del inmueble, "intimidaron con armas de fuego al matrimonio y a los menores; los redujeron y sustrajeron diversas especies desde el interior. De hecho, sustraen toda la recaudación de la semana, más de ocho millones de pesos en dinero en efectivo".

El asalto no dejó a personas lesionadas y tampoco se registran detenidos, mientras, la PDI sigue con las diligencias para identificar a los responsables.