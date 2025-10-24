Sujeto intentó robar en empresa de gas y murió arriba del techo tras recibir disparo

Un intento de asalto a una empresa de gas en Quilicura por parte de un antisocial de 25 años terminó con su muerte y su cadáver debió ser extraído desde el techo por personal de la PDI y de Bomberos.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Lo Zañartu, donde el sujeto ingresó al recinto y, posteriormente, levantó las sospechas de un hombre que desarrollaba labores de seguridad como nochero y vivía allí con su pareja.

El nochero se armó con una escopeta -que está debidamente inscrita a propiedad del dueño de la empresa- después de oír ruidos en el techo. Luego, le disparó al asaltante, quien perdió la vida en el lugar.

Tras el incidente se dio aviso a la PDI, cuya Brigada de Homicidios busca determinar la responsabilidad de lo sucedido y la dinámica del fallecimiento del antisocial, cuyo cuerpo ya fue sacado del techo y está siendo periciado.

Asimismo, el nochero quedó detenido por su responsabilidad en el hecho, al "efectuar dos disparos (al antisocial) y después darse a la fuga. En estos momentos él está identificado, pues se devolvió y está en condiciones de colaborar", dijo el fiscal Jorge Muñoz.

El trabajador se encuentra "en calidad de detenido a la espera de las diligencias que esclarezcan su responsabilidad en la muerte de esta persona" y "la situación procesal se va a resolver con posterioridad una vez que tengamos todos los antecedentes".