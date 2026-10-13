Tras engañar al conserje, ladrón trepó balcones para robar departamentos en Providencia

Un solitario delincuente fue detenido la noche del lunes en un edificio de 10 pisos ubicado en calle La Concepción, en la comuna de Providencia, tras ingresar a robar a diversos departamentos.

Acorde la información preliminar, el sujeto logró burlar la seguridad nocturna del recinto engañando al conserje sobre su destino final.

Tras acceder al sexto piso, ingresó a un inmueble desde donde sustrajo joyas y artículos electrónicos en una mochila.

Posteriormente, comenzó a escalar por los balcones hacia otras viviendas.

Al advertir la situación, el conserje alertó a Seguridad Ciudadana, que acorraló al individuo mientras intentaba escapar hacia la techumbre de un restaurante colindante.