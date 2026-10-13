Tras engañar al conserje, menor de 17 años trepó balcones para robar departamentos en Providencia

Un adolescente de 17 años fue detenido durante la madrugada de este martes en un edificio residencial de 10 pisos ubicado en calle La Concepción, en la comuna de Providencia, tras ingresar a robar a diversos departamentos mediante el escalamiento de balcones.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el menor logró burlar la seguridad nocturna del recinto al engañar al conserje, haciéndose pasar por sobrino de una residente.

Tras subir en el ascensor hasta el sexto piso, el sujeto accedió a los balcones y entró a un inmueble a través de una ventana. En el lugar se encontró con la propietaria, con quien interactuó durante varios minutos e incluso le pidió un vaso de agua.

La mujer le exigió que se retirara, orden que el joven acató sin realizar amenazas ni intimidaciones, saliendo inicialmente por la puerta principal.

Sin embargo, el individuo deambuló por el sector y continuó con su accionar durante la madrugada: volvió a ingresar al edificio, trepó nuevamente por la estructura exterior y accedió a otros departamentos, desde donde sustrajo joyas, especies de valor y artículos electrónicos guardados en una mochila, sin que se registraran puertas forzadas.

Al percatarse de los movimientos sospechosos, el conserje alertó a Carabineros y a inspectores de Seguridad Ciudadana municipal, quienes desplegaron un operativo y lograron acorralar e interceptar al individuo cuando intentaba escapar hacia la techumbre de un restaurante colindante.

"Es un adolescente de 17 años, chileno, con antecedentes penales pero sin ninguna orden de detención vigente. La modalidad es el escalamiento a través de los balcones, ya que no hay indicios de que hubiese forzado alguna de las puertas de los inmuebles", precisó la capitán Jessica González, de la 19ª Comisaría de Providencia.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.