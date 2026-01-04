Tres detenidos tras ser sorprendidos intentando robar en cooperativa de crédito y ahorro

Tres personas fueron detenidas por Carabineros tras ser sorprendidas intentando acceder y robar en una cooperativa de crédito y ahorro en la comuna capitalina de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Concha y Toro, desde donde sonaron las alarmas de la sucursal que motivó la llegada de los uniformados.

Si bien los policías no notaron signos de violencia en el recinto, escucharon ruidos desde el terreno colindante, cuyo propietario autorizó el ingreso para revisar.

Posteriormente, "al realizar una revisión, personal de Carabineros logró advertir la presencia de un sujeto, adulto, manteniéndolo retenido", dijo el capitán Freddy Arias, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera.

Luego, tras una revisión más exhaustiva, "se logró también ubicar a otros dos sujetos" y diversos elementos y herramientas para cometer el ilícito.

Los detenidos son todos adultos: dos chilenos con antecedentes penales y el otro de nacionalidad venezolana.