Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y bruma
Santiago20.0°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robos

Tres detenidos tras ser sorprendidos intentando robar en cooperativa de crédito y ahorro

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pretendían acceder al recinto a través de un terreno colindante en la Avenida Concha y Toro, ubicado en Puente Alto.

Son todos adultos: dos chilenos con antecedentes penales y el otro de nacionalidad venezolana.

Tres detenidos tras ser sorprendidos intentando robar en cooperativa de crédito y ahorro
 ATON (referencial)

En el terreno desde donde pretendían acceder, Carabineros también encontró diversos elementos y herramientas para cometer el ilícito.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tres personas fueron detenidas por Carabineros tras ser sorprendidas intentando acceder y robar en una cooperativa de crédito y ahorro en la comuna capitalina de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Concha y Toro, desde donde sonaron las alarmas de la sucursal que motivó la llegada de los uniformados.

Si bien los policías no notaron signos de violencia en el recinto, escucharon ruidos desde el terreno colindante, cuyo propietario autorizó el ingreso para revisar. 

Posteriormente, "al realizar una revisión, personal de Carabineros logró advertir la presencia de un sujeto, adulto, manteniéndolo retenido", dijo el capitán Freddy Arias, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera. 

Luego, tras una revisión más exhaustiva, "se logró también ubicar a otros dos sujetos" y diversos elementos y herramientas para cometer el ilícito.

Los detenidos son todos adultos: dos chilenos con antecedentes penales y el otro de nacionalidad venezolana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada