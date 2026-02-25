Uno de cada tres almacenes fue víctima de delitos en enero, según la CCS

El 36% de los almacenes tradicionales a nivel nacional fue víctima de algún delito durante enero, de acuerdo con un sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales.

Considerando que en Chile operan cerca de 95 mil establecimientos de este tipo, según estimaciones de la CCS basadas en datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), se proyecta que en solo un mes se habrían cometido al menos 34 mil delitos contra estos negocios.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, calificó los resultados como una "señal de máxima alerta", enfatizando que las cifras de un solo mes reflejan "que la inseguridad es un problema estructural que golpea al corazón de nuestras comunidades".

Baja denuncia y alta "cifra oculta"

Uno de los datos más preocupantes que arroja la encuesta es la baja tasa de denuncias.

Del total de comerciantes que sufrieron un ilícito solo el 44% formalizó el hecho ante las autoridades. Se observa una fuerte disparidad regional en este ámbito: mientras en la zona Norte se denuncia el 64% de los delitos, en la Centro Norte esta cifra apenas alcanza el 32%.

Esta brecha sugiere una alta "cifra oculta" de criminalidad y una baja expectativa sobre los resultados del proceso judicial.

Empleados y clientes también afectados

El impacto de la delincuencia alcanza a distintos actores y no solo a los dueños de los locales (49%). La encuesta detalla que los trabajadores son víctimas directas en un 26% de los incidentes y, de manera alarmante, los propios clientes lo son en un 24% de las ocasiones.

El foco principal de la delincuencia en este sector es el robo de mercadería (57%), aunque también se evidencia la sustracción de bienes de la empresa (como computadores, con un 24%) y del dinero en efectivo (19% de los casos).

Cambios en horarios y rejas: el nuevo comercio de barrio

La percepción de inseguridad entre los locatarios es consistente con las cifras. El 26% de los encuestados califica el problema de la delincuencia como "grave" o "muy grave" para la viabilidad de su negocio.

Adicionalmente, al consultar sobre la evolución del problema en el último año, un 34% de los comerciantes indica que la situación ha empeorado frente a un 18% que percibe una mejoría.

Christián Metzel, CEO de Almacenes Digitales, señaló que "estos resultados van más allá de una cifra; revelan un cambio profundo en la forma en que opera el comercio de barrio".

"El hecho de que un 44% de los almacenes ya haya instalado rejas y un 32% haya modificado sus horarios de atención demuestra que la inseguridad no es solo una percepción, sino una realidad que obliga a tomar medidas drásticas", sostuvo.

Metzel agregó que "estas decisiones, aunque necesarias para la seguridad, transforman la experiencia de compra del cliente y limitan las oportunidades de venta, afectando directamente la sostenibilidad de miles de negocios familiares".

María Teresa Vial enfatizó que "como Cámara de Comercio de Santiago insistimos en la urgencia de una colaboración público-privada robusta para implementar estrategias de prevención territoriales. Se requiere una acción decidida y coordinada por parte de las autoridades para proteger a los comerciantes, a sus colaboradores y a los vecinos que dan vida a nuestros barrios".