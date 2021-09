Violento "portonazo" afectó a pareja de pololos en San Miguel

Un violento robo con intimidación de vehículo fuera de un edificio de departamentos afectó a una pareja de pololos este lunes por la noche en la comuna capitalina de San Miguel, específicamente en la esquina de Primera Transversal con Tercera Avenida.

Los delincuentes -tres en total- se bajaron de un automóvil Mercedes-Benz, amenazaron al conductor de un vehículo Volkswagen y a su novia y luego de un forcejeo se llevaron el auto. Dispararon en al menos tres ocasiones al aire para asustar a los afectados.

"Nos estacionamos, porque yo la venía a dejar (a ella), se pararon unos tipos adelante con pistolas y cuchillos y nos hicieron bajar. Cuando vi que mi polola corrió, el tipo que venía al lado mío me puso una pistola en la cabeza y me empezó a decir que me bajara. Ante eso, con los nervios, apreté el acelerador, le pasó por encima el auto que tenían ellos", relató el conductor del auto robado.