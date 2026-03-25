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Tópicos: País | Policial | Robos

Violento robo afectó a trabajadores de distribuidora de cigarrillos en Maipú

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Trabajadores de una empresa distribuidora de cigarrillos fueron víctimas de un violento robo durante la mañana de este miércoles en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió en la intersección de Las Parcelas con Pajaritos, donde fueron intimidados por sujetos con armas de fuego, quienes robaron mercadería avaluada en 90 millones de pesos.

Aunque hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los sujetos involucrados, se recuperó uno de los vehículos usados en el delito.

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