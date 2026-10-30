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Tópicos: País | Policial

Rueda se soltó de un auto e impactó a transeúnte en Providencia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El joven afectado quedó con lesiones en la frente y el tórax, pero no de caracter grave.

Rueda se soltó de un auto e impactó a transeúnte en Providencia
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Un joven de 19 años terminó internado en la Clínica Santa María tras ser alcanzado por una rueda que se soltó de un auto en Avenida Los Leones, en la comuna de Providencia.

El neumático rebotó contra dos vehículos antes de salir disparado hacia la vereda, donde golpeó al estudiante, quien sufrió lesiones en la frente y el tórax, pero no de caracter grave.

El incidente fue registrado por cámaras de seguridad de la municipalidad.

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