"Rueda Segura": Oficialismo pide acelerar proyecto contra el robo de neumáticos

Las diputadas Macarena Santelices (ind-UDI) y Catalina del Real (Republicanos), junto al diputado Alejandro Riquelme (Republicanos), hicieron un llamado a enfrentar el robo de ruedas de vehículo con un llamado al Presidente José Antonio Kast para darle urgencia al proyecto "Rueda Segura".

La iniciativa busca modificar la Ley de Tránsito para obligar a quienes comercialicen habitualmente llantas y neumáticos usados a mantener un registro de sus operaciones, identificando a vendedores, compradores y la procedencia de las piezas.

De acuerdo con los parlamentarios, en las últimas semanas se registró el ilícito en la comuna de Santiago, donde una mujer estacionó su vehículo en calle Eduardo Matte y, posteriormente, se encontró con que delincuentes le sustrajeron las cuatro ruedas, dejando el auto sobre adoquines.

"En Puente Alto esto ya se transformó en una situación que nuestros vecinos lamentablemente están comenzando a normalizar. Hay bandas que operan incluso a plena luz del día y dejan a las familias sin las ruedas de sus vehículos, que muchas veces son su única herramienta para trabajar y movilizarse", aseveró Santelices.

La parlamentaria agregó que "no podemos permitir que esta modalidad se siga extendiendo por Chile. Por eso estamos solicitando al Presidente José Antonio Kast y al ministro José García Ruminot que le den urgencia a nuestro proyecto Rueda Segura. Necesitamos actuar ahora, porque detrás de cada rueda robada hay una familia perjudicada y un mercado ilegal que tenemos la obligación de combatir".

Oficio a Seguridad Pública

En paralelo, la diputada Del Real ofició el 29 de octubre al ministro de Seguridad, Martín Arrau, para solicitar antecedentes nacionales sobre el robo de ruedas, llantas y neumáticos, las redes de receptaciones y las medidas preventivas implementadas por el Gobierno.

Asimismo, pidió cifras de denuncias y casos policiales correspondientes a 2023, 2024, 2025 y entre enero y septiembre de 2026, con especial atención en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, comunas de su distrito; además, de información sobre operativos contra desarmadurías y puntos de venta ilegal, fiscalizaciones, detenciones, especies recuperadas, patrullajes preventivos y coordinación con los municipios.

"Es indignante que una persona deje estacionado su vehículo y al regresar lo encuentre sin sus cuatro ruedas. Estamos hablando de trabajadores, padres y madres de familia que hacen un enorme esfuerzo para tener su automóvil y que, de un momento a otro, pierden parte importante de su patrimonio (...) Nuestro proyecto busca cerrar los espacios que permiten comercializar ruedas de origen desconocido y facilitar las fiscalizaciones, sin crear más burocracia. Necesitamos proteger a nuestros vecinos y evitar que este tipo de delitos siga ocurriendo con tanta facilidad", enfatizó Del Real.

Por su parte, el diputado Riquelme acotó que "el robo de ruedas no termina cuando el delincuente se lleva los neumáticos. Existe una cadena de comercialización que permite vender rápidamente estas especies y seguir financiando este tipo de delitos. Por eso presentamos este proyecto, para establecer trazabilidad y entregar herramientas concretas a Carabineros, la PDI y la Fiscalía".

El oficio al Ministerio de Seguridad también pidió informar si ha evaluado técnica y jurídicamente el proyecto y si contempla entregar patrocinio, asesoría técnica o presentar indicaciones para fortalecerlo.