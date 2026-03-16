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Tópicos: País | Policial | Secuestros

Conchalí: Dos jóvenes fueron detenidos por secuestro ligado a deuda narco

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tienen 18 y 19 años, y la víctima 55.

Conchalí: Dos jóvenes fueron detenidos por secuestro ligado a deuda narco
 Carabineros (referencial)

Ninguno de los sospechosos registra antecedentes.

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Dos jóvenes -de 18 y 19 años, nacionalidad chilena y sin antecedentes policiales ni penales- fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro de un hombre ocurrido el 25 de febrero en la comuna de Conchalí.

La víctima, de 55 años, fue abordada en la vía pública, subida a un vehículo  y "trasladada a un inmueble, donde fue agredida y amenazada, todo esto en un contexto de una deuda por tráfico de drogas", explicó el teniente Felipe Cortés, del OS9 de Carabineros.

"Gracias a las diligencias investigativas, se logró identificar a los responsables, gestionar sus órdenes judiciales y lograr su detención el día de hoy. Ambos imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público", añadió el uniformado.

Los sospechosos fueron detenidos en la misma comuna de Conchalí, en domicilios ubicados en Avenida Pedro Fontova y en calle Cauquenes, con apoyo del GOPE.

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