Funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo

La Delegación Presidencial Metropolitana confirmó este lunes que el funeral de Krishna Aguilera, mujer de 19 años desaparecida por 22 días, no será considerado de alto riesgo, por lo que su familia y cercanos podrán realizar un velatorio normal.

El cadáver de la joven madre, que fue hallado este domingo enterrado en la comuna de Calera de Tango, continúa en el Servicio Médico Legal (SML), donde siguen las diligencias para esclarecer la causa de su muerte.

El delegado Gonzalo Durán comentó que "en este caso en particular, algunos antecedentes pudieran habilitar para definirlo de riesgo. No obstante, creo que el país es testigo de que lo ocurrido, más allá de antecedentes específicos de la víctima, se trata de un crimen feroz en contra de una joven, razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo".

"Por supuesto haremos la coordinación con Carabineros para efecto de que existan dispositivos preventivos en las inmediaciones y por supuesto, hacemos un llamado a la familia, a pedirles que colaboren y contribuyan por la vía de no permitir que otros actores externos a la familia puedan generar afectaciones a la tranquilidad de los vecinos y vecinas", añadió.

Se espera que la entrega del cuerpo se realice este martes para ser velada en su hogar en San Bernardo; mientras –en paralelo- el Juzgado de Garantía de la misma comuna se reformalizará al principal sospechoso, Juan Beltrán, por secuestro y homicidio, además de los otros seis imputados.

Paula Yáñez, madre de Krishna, planteó que "no fue una búsqueda ágil o rápida, pero quedamos conformes la familia completa en general con que mi hija apareció. Más que nada ya por ese lado quedamos todos tranquilos y lo único que queremos es que podamos velarla aquí aunque sea un día, ojalá nos den esa autorización, porque al final mi hija no estuvo involucrada en nada, ella fue una víctima (...) hay que hacer justicia para estos criminales".

Mientras tanto, el abogado de la familia, Pedro Díaz, sostuvo en Mucho Gusto que "el modus operandi que tiene él (Beltrán) es de captar jóvenes en situación de calle o vulnerables, menores de edad. Con él estuvo Krishna, luego se sale del grupo y al parecer hay un hecho que puede ser falso, o verdadero, no lo sabemos, que es lo que se está investigando, y eso generó que este sujeto tuviera un listado, no solamente Krishna, de personas a quienes iba a ejecutar".