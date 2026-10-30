Hallaron cuerpo de joven que fue secuestrado en Estación Central

Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía confirmaron la tarde de este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de Martín Pérez Burgos, joven de 19 años que se encontraba secuestrado desde el lunes pasado en la capitalina comuna de Estación Central.

El operativo policial concluyó, además, con la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al crimen.

El cadáver del joven fue encontrado en la comuna de Colina.

Su muerte, en tanto, "se ocasionó pocas horas después de materializado el secuestro", informó el general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros.

Los detenidos -todos de nacionalidad venezolana- quedaron a disposición de la justicia para su respectivo control de detención e imputación de cargos por los delitos investigados.

Cinco capturados y una emboscada con engaños

El fiscal jefe metropolitano (s) de la dotación ECOH, Pablo Sabaj, detalló que "se trabajó intensamente desde el martes en la madrugada, logrando la detención de cinco personas, cuatro de ellas están involucradas directamente en el secuestro. Una de las personas detenidas el día de hoy (viernes) es probablemente quien le dio muerte a la víctima del secuestro".

"Hubo una recolección de dinero a propósito del pago del rescate, tenemos detenida a la persona que recolectó el dinero. Faltan algunas personas que participaron periféricamente en el hecho, pero los principales tienen que enfrentar su control de detención en el Sexto Juzgado de Garantía", afirmó el persecutor, según consignó T13.

Respecto a cómo se originó el cautiverio, indicó que "el joven va voluntariamente hasta Estación Central, y en ese contexto que se reúne con estas personas y dentro de una dinámica de engaño sube al auto que se transforma en el vehículo en el que lo secuestran".

Hallazgo en Colina y negociaciones extorsivas

"Con respecto al lugar donde se encontró el cuerpo, es un lugar que no estaba previsto por los secuestradores, es en el exterior de un restaurante en Colina, en un pasillo bien estrecho con muchos escombros, el cuerpo de la víctima estaba en ese lugar. Pese a que el restaurante estaba funcionando no se percataron de que había una persona fallecida. En ese lugar lo encontramos, no corresponde a un lugar de cautiverio", precisó Sabaj.

Asimismo, indicó que "en este caso se trataba de un secuestro extorsivo para obtener dinero y el fallecimiento se produce en un contexto que estamos investigando, pero que lo más probable es que haya sido en el traslado entre una casa de cautiverio y la otra".

"La mayoría, si no todas las negociaciones que se hicieron a propósito del pago solicitado, se hicieron con la víctima fallecida, de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Esto no se produce como desenlace de un error en la negociación, sino que tuvieron los autores el descaro de negociar con la víctima fallecida", aseveró Sabaj, que aseguró también que se trabaja en determinar los vínculos organizacionales de los implicados y las jerarquías detrás del ataque.