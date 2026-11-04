Violento turbazo en La Florida: Delincuentes secuestraron a dueño de casa

Un amplio operativo policial se desarrolló este miércoles en la comuna de La Florida tras registrarse un robo con secuestro en la intersección de Alicahue con Santa Teresa de Los Andes.

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 06:00 horas una banda integrada por al menos tres delincuentes ingresó a un inmueble donde redujo y maniató a un matrimonio y a sus dos hijos.

Las víctimas permanecieron retenidas por cerca de una hora mientras los antisociales registraban la vivienda para sustraer especies de valor y dinero en efectivo, incluyendo dólares.

Al momento de la huida, los delincuentes liberaron de sus ataduras al jefe de hogar -un hombre de 42 años- y lo obligaron a abordar un vehículo marca Citroën modelo C3, de color rojo, huyendo del sector con rumbo desconocido.

La Fiscalía confirmó pasadas las 10:00 horas que la víctima fue encontrada en San Bernardo, donde pidió ayuda a vecinos de la zona para lograr comunicarse con las familias.

Las indagatorias preliminares apuntan a que el traslado forzado de la víctima habría tenido como objetivo efectuar giros y giros bancarios o movimientos financieros en distintas sucursales de la Región Metropolitana.

Equipos de emergencia y policial evalúan el estado de salud y las eventuales lesiones sufridas por el resto del grupo familiar tras el tiempo que permanecieron retenidos.