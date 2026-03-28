Secuestraron a un hombre y lo balearon tras abandonarlo en San Bernardo

Un violento incidente ocurrido en la capital terminó con un ciudadano colombiano herido a bala luego de haber sido retenido contra su voluntad y abandonado en la comuna de San Bernardo.

Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba en una barbería ubicada en la intersección de Victoria con Padre Hurtado, en la comuna de Santiago, cuando fue abordada por al menos tres sujetos armados, quienes la intimidaron y la obligaron a subir a un vehículo.

Los individuos trasladaron al hombre por diversas comunas de la capital hasta llegar a la intersección de Balmaceda con Padre Hurtado, ya en San Bernardo, donde lo obligaron a descender y le dispararon a quemarropa en una de sus piernas, impacto que afectó gravemente su arteria femoral. Tras el ataque, los agresores huyeron en dirección desconocida.

El subcomisario José Luis Vallejos, de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la Policía de Investigaciones, explicó que se trata de un "homicidio frustrado con arma de fuego en contra de un ciudadano adulto de nacionalidad extranjera", quien fue intimidado por sujetos desconocidos que lo obligaron a abordar un vehículo y posteriormente le dispararon en una de sus extremidades inferiores.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado por particulares y trasladado hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Otro antecedente relevante para la investigación es que amigos de la víctima, también ciudadanos extranjeros en situación migratoria regular, siguieron el recorrido del vehículo en el que era trasladado. Tras el disparo, fueron ellos quienes prestaron ayuda al herido y lo llevaron al centro asistencial.