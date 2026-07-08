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Tópicos: País | Policial

"Simularán un enfrentamiento": Supuesto PDI denunció a gritos que su vida corría peligro

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un gran contingente policial se constituyó afuera de un edificio de Las Condes donde un sujeto, que se identificó como "subcomisario Silva", insistía que lo iban a matar.

El hombre atribuyó estas amenazas a otros detectives, y aseguró que de lograr su cometido, éstos iban a "simular un enfrentamiento".

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El Ministerio Público decretó la reserva de la investigación de este incidente.

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Un hombre que aseguraba ser funcionario de la PDI motivó un amplio operativo policial la noche del martes, al gritar que su vida corría un grave riesgo desde un edificio de la comuna de Las Condes.

El sujeto que se identificó como "subcomisario Silva" comenzó a vociferar que era víctima de amenazas la tarde de ayer, en un inmueble ubicado en Avenida Las Condes con Las Tranqueras.

En uno de los registros divulgados en redes sociales se logra escuchar parte de sus gritos: "Por favor ayúdenme. Los ratis (sic) son todos PDI... ayúdenme por favor. Llamen a Carabineros. Ayuda, me van a matar. Por favor. Créanme, soy inocente".

"Van a simular un enfrentamiento. Boté todas mis municiones, mis cargadores, mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre han hecho. Por favor, llamen a Carabineros. Subcomisario Silva, inocente", insistió el denunciante.

El presunto subcomisario también acusó que "me obligaron a cometer delitos por creer que estaba en lo correcto. Fiscales corruptos: Marcelo Vargas, Francisco Lanas. Ayuda. Ignacio Pinto, Ricardo (...) son todos corruptos".

Ante la conmoción provocada por sus gritos, personal especializado de Carabineros, incluyendo a funcionarios del GOPE, así como de Bomberos y Seguridad Ciudadana, se constituyó en el lugar anoche.

Finalmente, el Ministerio Público decretó la reserva de la investigación en torno al incidente.

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