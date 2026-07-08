Ley de Reconstrucción: Presidenta del Senado busca acuerdos para evitar que oposición recurra al TC

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo en Cooperativa que espera seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos sobre la Ley de Reconstrucción, proyecto que se encuentra en su tercera semana en la Cámara Alta, donde ya fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria destacó que "es importante (que el PC) se sentara en la mesa, porque por lo menos transmiten qué es lo que les parece mal, qué es lo que ellos creen que es lo que hay que mejorar".

"La ley deja un espacio que si la invariabilidad se modifica, si llegamos a un acuerdo en una de las medidas que son vitales en el proyecto para el Ejecutivo, sin duda que entonces el Tribunal Constitucional va a quedar de lado y por lo tanto, resolvamos legislativamente aquellas dudas de constitucionalidad y no lo dejemos para que eventualmente sea el TC el que entre al debate legislativo", añadió.

Para la senadora, "acá hay que actuar con realismo, hay un proyecto que es parte de un programa de gobierno y que por lo tanto, evidentemente se va a impulsar el proyecto (...) en el Senado, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara, tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder mejorar este proyecto, no solamente en el fondo, en el contenido".

"Vamos a seguir conversando hoy día, tenemos ya reuniones agendadas y todos entendemos que tenemos que influir en un proyecto que le haga bien a Chile, donde el objetivo sin duda es que volvamos a crecer, que se vuelva a generar empleo, que podamos invitar a estas inversiones y tengamos reglas claras", puntualizó.