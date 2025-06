Hombre intentó sobornar a carabineros con $40 mil: Era migrante en situación irregular

Un hombre quedó detenido tras intentar sobornar a carabineros con 40 mil pesos para evitar el retiro de su auto en un control vehicular.

La situación ocurrió el pasado jueves 05 de junio alrededor de las 18:00 horas, cuando el sujeto de 24 años fue fiscalizado por funcionarios de la 4° Comisaría de Santiago.

En un video grabado por las autoridades se ve cómo el individuo de nacionalidad venezolana desciende el auto para entregar los documentos correspondientes más 40 mil pesos en efectivo.

"Ya amigazo, a contar de este momento usted está detenido por tratar de sobornar a Carabineros de Chile. Usted no le puede ofrecer plata a carabineros en Chile. No aceptamos plata nosotros", se le escucha decir al uniformado, mientras el sujeto niega la situación.

"No estoy haciendo nada jefe, no le estoy sobornando. No le ofrecí plata", insistió el sujeto que fue arrestado por cohecho.

Posteriormente se dio a conocer que el hombre se encontraba en situación migratoria irregular y que no contaba con licencia de conducir.

"Ofreció inicialmente la entrega de alimentación y posteriormente la suma de $40 mil para dejar sin efecto una infracción al tránsito. Continuaremos realizando este tipo de labor y mayor fiscalización en la comunidad", comentó el comandante de la 4° Comisaría Santiago, Pedro Olguín.