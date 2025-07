Joven explica cómo evadió asalto tras ser "marcada" en Estación Central

A través de redes sociales se viralizó un video en el que una joven explica cómo evadió un asalto, tras ser "marcada" en Estación Central.

La joven explicó que mientras iba caminando por la calle, sintió que algo le cayó en la cabeza e inmediatamente tuvo sospechas de que algo estaba pasando, por lo que decidió continuar su camino sin voltearse a revisar.

Sin embargo, momentos después sintió que otro escupo le cayó en la cabeza, y tras revisar de reojo a su alrededor, se dio cuenta que había un hombre atrás suyo y una mujer frente a ella.

La joven explicó que "me querían asaltar y yo me di cuenta. Adelanté el paso, me metí al mall, al baño y me lavé el pelo".

"Si les pasa esto, no se queden mirando... avancen y vayan a un lugar seguro", advirtió la mujer sobre el modus operandi que los delincuentes usan para identificar a sus víctimas en lugares públicos y luego quitarles sus pertenencias.

Tras la viralización del video, muchos usuarios de redes sociales aseguraron haber vivido situaciones similares, tanto en Estación Central, como en distintas estaciones del Metro de Santiago.