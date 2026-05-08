Sujeto fue sorprendido portando un arma afuera del Duoc UC de Maipú

La Sección de Investigación Policial de Carabineros detuvo a un joven de 18 años este viernes, quien fue sorprendido portando un arma mientras merodeaba por el exterior de una sede de Duoc UC, ubicada en la comuna de Maipú.

Según el mayor Luis Segura, personal de seguridad del recinto alertó la presencia de "un individuo que estaba efectuando transacciones de droga, así como el control territorial del sector, y manipulaba un arma de fuego" en las inmediaciones.

Al notar la llegada de Carabineros, el sujeto intentó huir hacia el interior del establecimiento, pero los efectivos le dieron alcance rápidamente y lograron detenerlo.

Durante su escape fallido, "arrojó al suelo un bolso que cargaba cartuchos de escopeta calibre 12, y una pistola a fogueo, la cual se encuentra apta para el disparo. También se encontró gran cantidad de munición calibre 9 milímetros en el interior", consignó el uniformado.

El joven no mantiene antecedentes policiales, y quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Armas.