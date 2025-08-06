Síguenos:
País | Policial

Sujetos chocaron tras eludir un control policial en Quinta Normal

Publicado:
| Periodista Radio: Bryan Gálvez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Carabineros persiguió la camioneta en la que estos dos hombres circulaban después de que los apuntaran con armas de fuego.

La policía los detuvo a ambos, mientras que otra ocupante escapó de la escena del choque junto a un menor de edad.

Sujetos chocaron tras eludir un control policial en Quinta Normal
 Transporte Informa (X)

Carabineros incautó armas y droga desde la camioneta en la que circulaban.

Carabineros detuvo a dos hombres que lograron eludir un control policial, hasta que chocaron su camioneta en la comuna de Quinta Normal.

Al aproximarse al vehículo para fiscalizar a sus ocupantes, estos apuntaron a los uniformados con armas de fuego.

Los efectivos respondieron realizando al menos un disparo, dando inicio a una persecución que culminó en Avenida Mapocho con Patricio Lynch.

Allí, la camioneta chocó contra un auto estacionado, por lo que Carabineros procedió a la detención de estos sujetos, y también incautó las armas que portaban y droga que fue hallada dentro del vehículo.

No obstante, una mujer que estaba dentro del móvil logró escapar de la policía, y lo hizo en compañía de un menor de edad.

Según registros captados por las cámaras de seguridad del sector, ambos caminaron hasta un paradero y lograron tomar una micro, de modo que Carabineros la sigue buscando.

El sector permanece acordonado en medio del procedimiento policial.

