Sujetos chocaron tras eludir un control policial en Quinta Normal

Carabineros detuvo a dos hombres que lograron eludir un control policial, hasta que chocaron su camioneta en la comuna de Quinta Normal.

Al aproximarse al vehículo para fiscalizar a sus ocupantes, estos apuntaron a los uniformados con armas de fuego.

Los efectivos respondieron realizando al menos un disparo, dando inicio a una persecución que culminó en Avenida Mapocho con Patricio Lynch.

Allí, la camioneta chocó contra un auto estacionado, por lo que Carabineros procedió a la detención de estos sujetos, y también incautó las armas que portaban y droga que fue hallada dentro del vehículo.

No obstante, una mujer que estaba dentro del móvil logró escapar de la policía, y lo hizo en compañía de un menor de edad.

Según registros captados por las cámaras de seguridad del sector, ambos caminaron hasta un paradero y lograron tomar una micro, de modo que Carabineros la sigue buscando.

El sector permanece acordonado en medio del procedimiento policial.