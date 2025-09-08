Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Tiroteo en un paradero de Puente Alto dejó dos heridos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según Carabineros, una de las víctimas se resistió al robo y fue baleada en las piernas, mientras que un quinto disparo hirió a un segundo hombre.

Vecinos afirman que la balacera se originó cuando el delincuente le disparó a una casa.

Tiroteo en un paradero de Puente Alto dejó dos heridos
Dos personas resultaron heridas a bala este lunes en un paradero de la comuna de Puente Alto, en lo que, según Carabineros, fue un intento de robo.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana en Santa Rosa con Punta Chilén, en el sector Bajos de Mena, donde las víctimas se encontraban esperando la locomoción colectiva.

Carabineros detalló que la primera víctima se resistió a un asalto, por lo que el delincuente le disparó cuatro veces en las piernas. El antisocial, que se encontraba a pie, huyó del lugar.

Sin embargo, desde el bandejón central de Santa Rosa, realizó un quinto tiro que impactó en la segunda víctima, un hombre de nacionalidad haitiana que también se encontraba en el paradero, según la institución. 

Los vecinos, por su parte, tienen otra versión de los hechos: afirman que el delincuente disparó hacia una casa, esperando que otra persona saliera del domicilio.

Carabineros se encuentra en el lugar realizando los peritajes de rigor para determinar las causas de los disparos. 

