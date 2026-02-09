Tras despeje de "toldos azules", reabren calles en Barrio Meiggs

Luego de las labores de despeje de "toldos azules" realizadas por la Municipalidad de Santiago en el emblemático sector comercial del Barrio Meiggs, las autoridades procedieron a la reapertura, buscando normalizar el flujo de clientes y el tránsito vehicular.

En este contexto, se habilitaron nuevamente las calles Salvador Sanfuentes, Bascuñán Guerrero, Gorbea y Conferencia, las que permanecían intervenidas por la presencia de comercio ambulante.

A pesar del éxito inicial del operativo, el ambiente entre los comerciantes establecidos es de cautela debido al temor de que el comercio informal simplemente se desplace hacia las calles aledañas una vez que disminuya la vigilancia.

Balance municipal y plan de vigilancia

Hasta la fecha, las cifras oficiales de la Municipalidad de Santiago son contundentes. Según reportó la autoridad, se han retirado más de 1.500 "toldos azules" en lo que va del plan de intervención.

Para evitar el retroceso de estas medidas, el municipio confirmó que mantendrá una presencia de seguridad municipal permanente en puntos estratégicos, con el objetivo de impedir el regreso del comercio ambulante y disminuir los índices de delincuencia en el sector.