Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.7°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Tras despeje de "toldos azules", reabren calles en Barrio Meiggs

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El municipio comprometió seguridad permanente para evitar el retorno del comercio ambulante y reducir la delincuencia.

Tras despeje de
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de las labores de despeje de "toldos azules" realizadas por la Municipalidad de Santiago en el emblemático sector comercial del Barrio Meiggs, las autoridades procedieron a la reapertura, buscando normalizar el flujo de clientes y el tránsito vehicular.

En este contexto, se habilitaron nuevamente las calles Salvador Sanfuentes, Bascuñán Guerrero, Gorbea y Conferencia, las que permanecían intervenidas por la presencia de comercio ambulante.

A pesar del éxito inicial del operativo, el ambiente entre los comerciantes establecidos es de cautela debido al temor de que el comercio informal simplemente se desplace hacia las calles aledañas una vez que disminuya la vigilancia.

Balance municipal y plan de vigilancia

Hasta la fecha, las cifras oficiales de la Municipalidad de Santiago son contundentes. Según reportó la autoridad, se han retirado más de 1.500 "toldos azules" en lo que va del plan de intervención.

Para evitar el retroceso de estas medidas, el municipio confirmó que mantendrá una presencia de seguridad municipal permanente en puntos estratégicos, con el objetivo de impedir el regreso del comercio ambulante y disminuir los índices de delincuencia en el sector.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada