Tres sujetos protagonizaron violenta riña en Lampa: Uno murió y los otros quedaron heridos

Una violenta riña entre tres personas se registró en la comuna de Lampa, dejando a uno de sus participantes fallecido y a los otros dos internados en el Hospital San José tras sufrir heridas.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Costanera y Canchas Carrera, donde los involucrados -dos hermanos de 28 y 36 años y un tercer sujeto de 44, todos chilenos y con antecedentes policiales- se encontraban consumiendo alcohol en una plaza.

Sin embargo, "por circunstancias que se investigan, en algún minuto se produce una discusión y posterior pelea o riña, donde la persona de 44 años toma dos cuchillos y procede a agredir a los dos hermanos", dijo el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte Felipe Olivari.

Los atacados "se defienden con elementos contundentes y con piedras, y finalmente uno de ellos termina fallecido en el lugar por diversas heridas cortopunzantes provocadas" por el agresor, añadió.

Tanto el hermano sobreviviente como su victimario quedaron con lesiones: el primero, de tipo cortantes, mientras que el segundo sufrió un traumatismo encéfalocraneano por impactos de piedras. Ambos fueron derivados al mencionado hospital.

Los hechos son investigados por el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.