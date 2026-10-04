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Tópicos: País | Policial

Tres sujetos protagonizaron violenta riña en Lampa: Uno murió y los otros quedaron heridos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos hermanos y un tercer sujeto se encontraban consumiendo alcohol en una plaza, hasta que el último tomó dos cuchillos e inició las agresiones.

Los atacados se defendieron con elementos contundentes y piedras, pero uno de ellos perdió la vida tras sufrir lesiones cortopunzantes.

Tres sujetos protagonizaron violenta riña en Lampa: Uno murió y los otros quedaron heridos
 ATON (archivo)

El hermano sobreviviente también fue herido con cortes, mientras que el victimario quedó con un traumatismo encéfalocraneano. Todos los involucrados tenían antecedentes policiales.

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Una violenta riña entre tres personas se registró en la comuna de Lampa, dejando a uno de sus participantes fallecido y a los otros dos internados en el Hospital San José tras sufrir heridas. 

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Costanera y Canchas Carrera, donde los involucrados -dos hermanos de 28 y 36 años y un tercer sujeto de 44, todos chilenos y con antecedentes policiales- se encontraban consumiendo alcohol en una plaza. 

Sin embargo, "por circunstancias que se investigan, en algún minuto se produce una discusión y posterior pelea o riña, donde la persona de 44 años toma dos cuchillos y procede a agredir a los dos hermanos", dijo el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte Felipe Olivari. 

Los atacados "se defienden con elementos contundentes y con piedras, y finalmente uno de ellos termina fallecido en el lugar por diversas heridas cortopunzantes provocadas" por el agresor, añadió.

Tanto el hermano sobreviviente como su victimario quedaron con lesiones: el primero, de tipo cortantes, mientras que el segundo sufrió un traumatismo encéfalocraneano por impactos de piedras. Ambos fueron derivados al mencionado hospital. 

Los hechos son investigados por el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

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