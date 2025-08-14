Turista coreano fue gravemente herido por un lobo marino en Valdivia

Un turista de nacionalidad coreana resultó gravemente herido al ser mordido por un lobo marino en el sector donde se ubica la Feria Fluvial de Valdivia, en la capital de la Región de Los Ríos.

Según información preliminar, el hombre presuntamente trató de interactuar con el animal con la aparente intención de tomarse una "selfie", pero fue violentamente mordido en su pierna derecha, por lo que transeúntes dieron cuenta a la Armada sobre el hecho.

"Inmediatamente se despacharon dos vehículos fiscales con personal de Policía Marítima, quienes asistieron a la persona en primera instancia, mientras se coordinó la asistencia de personal de SAMU", informó Gonzalo Townsend, capitán de Puerto de Valdivia.

"Afortunadamente, en cercanías del lugar se encontraba transitando una ambulancia de traslado de pacientes, quienes colaboraron con el tratamiento de la persona, ya que debido a la mordida del animal el individuo sangraba profusamente, logrando contener en parte la hemorragia", agregó el oficial de la Armada.

Townsend detalló que la persona fue trasladada hasta el Hospital Base de Valdivia y agregó que no fue posible su identificación debido a que "no hablaba español".

El sector donde ocurrió el incidente, que está siendo investigado, es conocido por albergar una colonia de lobos marinos desde hace años, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la precaución al momento de acercarse a tomar fotografías.