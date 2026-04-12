Un muerto y cuatro heridos, entre ellos un menor, tras ataque armado en El Bosque

Un muerto y cuatro heridos -entre ellos un menor de edad- dejó un ataque a balazos perpetrado desde un vehículo con sus vidrios polarizados en la comuna de El Bosque.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Vecinal Sur y Peñablanca, donde se encontraba compartiendo en la vía pública un grupo de amigos.

En ese momento, "llegó al lugar un vehículo de color blanco, con sus vidrios polarizados, y desde el interior efectuó diversos disparos, los cuales impactaron" a las cinco víctimas, dijo la fiscal del Equipo contra en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Natalie Castillo.

Las edades de los afectados "van desde los 17 a los 27 años. Fueron trasladados al Hospital El Pino, donde un individuo de 18 falleció por la gravedad de sus lesiones, mientras era intervenido quirúrgicamente" tras recibir balazos en el cuello, tórax y zona lumbar, agregó la policía.

El menor lesionado, en tanto, tenía 17 y fue herido en una pierna. En un inicio, se encontraba en riesgo vital, pero salió de dicho estado gracias al trabajo médico.

La dinámica de lo ocurrido es investigada por el equipo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI.