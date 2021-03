Vecinos de Providencia denunciaron una seguidilla de asaltos a mano armada cerca del Barrio Italia

Vecinos de Providencia denunciaron una seguidilla de asaltos en los sectores aledaños a la calle Julio Prado, por lo que especulan que se trate de un mismo grupo delictual debido a la semejanza en el modo de robo.

Una de las víctimas, una mujer que salió a pasear a su mascota junto a su hija relató que mientras paseaba a su perro aparecieron unos sujetos en un auto y "cuando vimos que empezaron a abrir las puertas y apuntaron con pistolas tratamos de correr, pero mi hija de 22 años quedó atrás, y yo subí el perrito a mis brazos para que no me lo robaran".

Luego, "dos se encargaron de mí para robarme a Nicolás (el perro), y otro trataba de manosearme para ver si dentro de mi ropa tenía alguna pertenencia de valor, mientras otro apuntaba en la frente a mi hija para que entregara sus cosas de valor", detalló.

La mujer informó que finalmente les sustrajeron sus celulares y billeteras, sin embargo, los sujetos no lograron quitarles a su mascota.

Por su parte, otro vecino afectado contó que mientras caminaba "frenó un auto de golpe, se bajaron dos personas armadas, uno tenía una pistola y el otro tenía un arma larga que no alcancé a ver bien".

"Empezaron a pedirme las cosas, me asusté un poco y no les entregaba nada porque estaba en shock, por lo que me empezaron a apuntar con la pistola en el cuerpo", señaló.

La calle Julio Prado se extiende desde Santa Isabel hasta Irarrázaval, en las cercanías del Barrio Italia.