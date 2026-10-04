Hombre denunciado por violencia intrafamiliar murió tras incendiar departamento en San Miguel

Un hombre murió la mañana de este domingo tras atrincherarse y prenderle fuego a su departamento en el piso ocho de un edificio residencial en la capitalina comuna de San Miguel.

La acción de este sujeto se dio tras ser denunciado por violencia intrafamiliar (VIF) por su pareja, quien logró huir a tiempo junto a sus dos hijas menores de edad.

La emergencia se inició alrededor de las 09.30 horas en una torre habitacional situada en la intersección de avenida Salesianos con calle San Francisco, cuando la mujer acudió hasta la conserjería del edificio para pedir auxilio y contactar a Carabineros, acusando ser víctima de agresiones al interior del inmueble donde residía junto a sus hijas.

Tras la alerta, acudieron funcionarios de Seguridad Municipal y efectivos policiales, quienes subieron hasta el octavo piso para intervenir en la situación. No obstante, el sujeto se encerró y advirtió que prendería fuego al departamento si los uniformados intentaban ingresar.

Despliegue de unidades tácticas y desenlace fatal

Ante la amenaza inminente, se solicitó la presencia de personal negociador junto al Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros con el objetivo de lograr que el hombre desistiera de su postura.

Pese a los intentos del equipo técnico por abrir una vía de conversación, no fue posible frenar la acción del individuo, quien terminó iniciando las llamas en las dependencias del departamento.

Efectivos del GOPE y negociadores policiales intentaron entablar un diálogo para evitar una tragedia mayor. (FOTO: ATON)

Minutos más tarde se requirió el ingreso de voluntarios de Bomberos, quienes al controlar el fuego y acceder al lugar constataron que el hombre ya se encontraba sin vida.

Amenazas y despliegue de unidades especializadas

Respecto al desarrollo inicial de los hechos y la intervención policial en el lugar, el mayor Pablo Andes, perteneciente a la Prefectura Sur de Carabineros, detalló que "el individuo manifestaba que quería agredir a su cónyuge y a sus dos hijas. Ellas en este instante ya se encontraban en conserjería, de donde efectuaron el llamado telefónico".

"Llegó Carabineros acá al lugar, trataron de conversar con la persona, pero la persona no quiso abrir la puerta, continuó con las amenazas, que si ingresaban los iba a agredir, y luego ya empezó a manifestar que quería quemar el departamento. Por lo tanto, se solicitó la concurrencia del equipo negociador de Carabineros más el GOPE", afirmó el uniformado.

"Se empezaron a ver llamaradas desde el departamento, por lo que se solicitó también la concurrencia de Bomberos, quienes finalmente derribaron la puerta y encontraron al individuo calcinado al interior", confirmó.

De acuerdo con testimonios recogidos en las inmediaciones del edificio, el hombre se encontraba presumiblemente bajo la influencia del alcohol.

Vecinos y testigos aseguraron haberlo visto momentos antes en el balcón del inmueble sosteniendo una botella de licor mientras profería gritos e insultos hacia el exterior.

Evacuación preventiva e investigaciones

Como medida de seguridad frente al humo y el fuego, parte de los residentes de la torre de departamentos fue evacuada hacia zonas seguras del recinto.

En tanto, la mujer y sus dos hijas menores permanecieron bajo custodia y protección policial en el mismo edificio para prestar sus declaraciones formales ante Carabineros.

La Fiscalía Metropolitana Sur quedó a cargo del caso e instruyó la concurrencia de peritos especializados para levantar la evidencia en el sitio del suceso, confirmar la identidad del fallecido, establecer si mantenía antecedentes penales previos y determinar la causa exacta de la muerte.