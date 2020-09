Constanza Schönhaut, militante de Convergencia Social, comentó en El Primer Café el caso del volante de Colo Colo Leonardo Valencia, acusado de serios actos de violencia intrafamiliar y económica por su ex pareja. "Un club con los valores que representa Colo Colo no puede tener dentro de sus filas y jugando a alguien con este nivel de denuncias y, obviamente, tiene que tomar medidas. No se puede permitir que tenga en cancha a jugadores que violentan a mujeres", dijo la dirigente, que es hincha del equipo.

LEER ARTICULO COMPLETO