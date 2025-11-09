A prisión joven que mató a su abuela arrojándole agua hirviendo

Este domingo, el Juzgado de Garantía de Chillán (Región de Ñuble) dejó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a un joven de 21 años imputado por el parricidio de su abuela.

Según informó La Tercera, el Ministerio Público acusa a Luis Lagos de haber arrojado un hervidor lleno de agua caliente por una ventana, quemando a la víctima, de 74 años, mientras esta se encontraba en el baño del domicilio el pasado 2 de octubre.

La mujer debió ser internada inicialmente en el Hospital Regional de Chillán, siendo posteriormente trasladada al Hospital de Concepción (Región del Biobío), donde falleció semanas después, el 31 de octubre, producto de las quemaduras y complicaciones derivadas del ataque.

De acuerdo con lo consignado por el citado medio, la fiscal regional, Maritza Camus, argumentó ante el tribunal que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el juzgado, que decretó la prisión preventiva.

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses a la Fiscalía para llevar a cabo la indagatoria del caso, que realiza en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).