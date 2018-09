Van Rysselberghe y el 5 de octubre: El plebiscito nos tiene que hacer sentir orgullosos

Frente al acto que alista La Moneda para conmemorar los 30 años del triunfo del "No" en el plebiscito que derrotó a la dictadura de Augusto Pinochet, desde el oficialismo aseguraron que prefieren dejar atrás las diferencias que dividen al sector, mientras que en la oposición se desmarcaron de todo evento con Chile Vamos.

La ceremonia, calificada como reflexiva, simbólica y "sin estridencias" por el Ejecutivo, seguiría la linea del acto conmemorativo del pasado 11 de septiembre, pero con la participación de Chile Vamos.

Las tiendas aseguran que no han recibido ninguna invitación formal. De todos modos, el llamado del bloque es a realizar un acto sobrio y respetar la diversidad del oficialismo.

Si bien el propio Presidente Sebastián Piñera asegura que votó por el No, desde la UDI dijeron que prefieren dejar atrás estas diferencias y rescatar la transición democrática.

"Hay que cuidar la diversidad de nuestro sector, y en nuestro sector hubo gente que votó por el No, como el mismo Presidente, pero también hubo gente que votó por el Sí y, por lo tanto, yo creo que hay que cuidar la unidad de nuestro sector", dijo la presidente de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

"Aquello que nos une es la votación en sí misma, que yo de verdad creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos como sociedad", indicó la líder gremialista.

En Renovación Nacional (RN) llamaron a la unidad de todos los partidos políticos. El diputado Sebastián Torrealba señaló que "la conmemoración del No, del triunfo del No, es probablemente una de las instancias que tenemos de unidad los chilenos y hay que celebrarlo como corresponde".

"Eso significa celebrarlo en conjunto con todos los partidos políticos", remarcó el parlamentario.

La oposición se desmarcó

En la oposición, los partidos se desmarcaron de todo acto con el oficialismo y le quitaron relevancia al acto conmemorativo del Gobierno.

El timonel de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, dijo que en el acto de La Moneda "están los que votaron por el Sí, por lo tanto, es bien paradójico que estén celebrando los 30 años del triunfo del No".

"Nosotros, de hecho, no vamos a participar de esa actividad", reiteró el presidente democratacristiano.

Por su parte, la diputada comunista Camila Vallejo recordó que "el principal triunfo que vivió Chile con el No fue gracias a un movimiento popular que resistió mucho tiempo en la dictadura y que, en algún momento, logró generar las condiciones para que el No, el No a la dictadura, el No a Pinochet, triunfara en nuestro país".

La oposición convocó para el 3 de octubre "un acto sin exclusiones" en el Congreso Nacional. A esto se suma un encuentro ciudadano para el 5 de octubre que incluye una marcha por la Alameda.