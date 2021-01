Aduanas: En los últimos dos años se han incautado más de un millón de armas y municiones

En sesión especial del Senado por la agenda de seguridad, el Servicio Nacional de Aduanas informó que en los últimos dos años se han incautado más de un millón de armas y municiones y que aquellas consideradas como "réplicas" ingresan al país como juguetes.

En la sesión especial de este jueves se analizó la situación de la agenda de seguridad y la tramitación de la reforma a la Ley de Control de Armas, en la que participó el director nacional de Aduanas, José Palma, que dijo que se han incautado, entre armas de fuego, municiones y fuegos artificiales "más de un millón de unidades".

Este último detalló que "en el período 2018-2020 se han registrado más de seis millones y medio de dólares por el ingreso de mercancías consistentes particularmente en revólveres y pistolas y distintos tipos de municiones", es decir, "más de 150 mil unidades de distintos tipos de elementos que han ingresado, insisto, legítima o lícitamente al país".

Y agregó que Aduanas "no tiene facultades ni atribuciones para impedir la importación de elementos que a juicio nuestro podrían ser un elemento peligroso; sin embargo, en opinión de las autoridades que tienen competencia, no lo es".

En este punto indicó a "aquellas armas que pueden ser calificadas de 'réplicas' que ingresan como juguetes, pero que en definitiva no son calificadas como tales y, por lo tanto, su importación termina siendo permitida y nosotros no podemos detener el ingreso de estas armas réplicas que luego son adaptadas, luego son transformadas en armas de fuego propiamente tal".

Asimismo, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se cuadró con los dichos de Palma y aseguró que "se han incautado más de 22 mil armas durante el año 2020, armas que no necesariamente son armas que figuran en los registros de las autoridades fiscalizadoras, sino que son armas que muchas de ellas han ingresado en forma clandestina y, además, hoy día hay que poner mucha atención en aquellas armas que están ingresando al país como armas a fogueo o armas de aire comprimido, que son habilitadas muy fácilmente para transformarlas en armas de fuego".

En tanto, el senador PS José Miguel Insulza propuso una moratoria de dos años para la compra de armas: "esas metralletas no se fabrican en Chile y no se importan a Chile tampoco, según yo he sabido. Yo creo que estamos en una situación de estudiar en la actual leyes de armas una moratoria de la compra y venta de armas y municiones por los próximos dos años al menos". Mientras que el fiscal nacional, Jorge Abbott, valoró que "se reconozca el acceso directo a la Fiscalía los registros de armas, situación que hoy día no existe. Tenemos ahí una serie de obstáculos investigativos, en términos de no poder acceder".

AGENDA DE SEGURIDAD

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció que se buscará subdividir la agenda de seguridad en tres áreas: ciudadana, reforma institucional y contra el crimen organizado, para una mayor eficiencia legislativa y trabajar con ambas Cámaras.

"Retomar la comisión bicameral en materia de seguridad y me he comprometido a sacarla adelante, o a retomarla al menos, en este mes de enero, y creo que va a ser una muy buena instancia para que desde esa comisión bicameral avanzar de manera prelegislativa", sostuvo.