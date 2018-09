Elizalde: Si el Gobierno quiere avanzar en reforma tributaria debe escuchar

El Gobierno buscará acuerdos con los partidos de la oposición para aprobar su proyecto de "modernización tributaria", que -se prevé- enfrentará un complejo debate en el Parlamento, luego de que algunos sectores manifestaran su intención de rechazar la idea de legislar.

"Vamos a conversar con todos los actores políticos buscando la aprobación de la modernización tributaria, partiendo -como ya lo está haciendo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín- con los dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos", dijo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

"Creemos que es una modernización que no solamente es justa, sino que es necesaria para nuestro país: provoca empleo, provoca reactivación económica, le da una parte importante de tranquilidad a nuestra clase media y fortalece a las pequeñas y medianas empresas", agregó la secretaria de Estado.

"No creemos que nadie pudiese estar en contra de poder fortalecer a las familias de clase media de nuestro país, a las pymes de nuestro país, reactivar la economía y generar más y mejores empleos", acotó la vocera.

Cecilia Pérez cree que "nadie podría estar en contra" de la modernización. (Foto: ATON)

Tema se trató en el comité político

El tema se trató esta mañana en La Moneda en el tradicional comité político de los lunes, tras el cual el presidente de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, apuntó que "tenemos disposición a dialogar: el Gobierno la tiene, (también) la coalición de Gobierno, pero para eso hay que estar dispuesto también a conversar".

"Desde la oposición yo no he visto, lamentablemente, al Partido Socialista con un ánimo de diálogo. Ha sido bastante reacio a dialogar, no ha sido capaz de sentarse a la mesa en comisiones que buscan solucionar los problemas de la infancia", señaló Desbordes.

Para el timonel, "hay un sector de la oposición con el que ya sabemos que se puede conversar y ojalá el resto de la oposición tome la misma actitud, el Gobierno quiere conversar, quiere dialogar; esta cosa ojalá se saque con acuerdos lo más amplio posibles, pero eso no depende necesariamente del Gobierno", remarcó.

Oposición manifestó su disposición al diálogo

En la oposición, el senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, comentó que "si el Gobierno quiere avanzar en esta iniciativa tiene que tener una real voluntad de diálogo con la oposición; esto es, escuchar nuestros puntos de vista".

"El diálogo no es un monólogo, el diálogo implica acoger miradas distintas", dijo el ex ministro de Michelle Bachelet.

En tanto, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que "la oposición está dispuesta a dialogar en serio para que exista una reforma tributaria que sea equitativa, cuyos costos no recaigan en los más débiles y que sus ventajas no vayan, como siempre ha sucedido en el pasado cuando ha gobernado la derecha, a los más ricos".

El Presupuesto de la Nación para 2019 es otro proyecto que se comenzará a debatir en el Congreso y la fecha tope para el envío es el domingo 30 de septiembre.