Manuel José Ossandón: La reintegración chocará contra una muralla en el Senado

El senador RN Manuel José Ossandón sostuvo en El Diario de Cooperativa que si el Gobierno insiste con plantear la reintegración tributaria en el Senado va a chocar contra una muralla al comentar sus dichos del pasado fin de semana, cuando planteó que el Ejecutivo no tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa.

El parlamentario afirmó que "lo que nosotros planteamos, y voy a hablar por mí, es un tema de realismo político, porque para mí la política no es sólo el arte de gobernar, es el arte de lo posible. Cuando uno ve que el acuerdo que había en la Cámara de Diputados no tiene nada que ver con la posición de algunos senadores uno tiene que ser leal y decir la verdad: aquí no hay piso para lo que están planteando".

El legislador añadió que "el verdadero objetivo es que ojalá seamos capaces como mundo político, oposición y Gobierno, de sentarnos a una mesa a hacer algo de largo plazo. No puede ser que cada cuatro años estemos modificando nuestro sistema tributario porque no hay ninguna certeza, aquí no va a venir nadie a invertir si seguimos en esta parada, hay que hacer un llamado a la responsabilidad de todos".

"La decisión la toma el Presidente, y si quiere ir firme nosotros lo vamos a apoyar, pero no quiere decir que podamos decir la verdad: aquí hay una muralla y los senadores de la oposición no están dispuestos a negociar", remarcó el ex alcalde de Puente Alto.

Sobre el llamdo al orden de su coalición realizado por el Presidente Sebastián Piñera, Ossandón apuntó que "no estamos desordenados, vamos a estar todos detrás de su posición, pero eso no quiere decir que seamos 'chupamedias' y personas interdictas. (...) Lógicamente que hay ciertos roces, y eso es natural, es humano, pero nosotros tenemos un Gobierno, tenemos un proyecto y tenemos un objetivo clarísimo".

Respecto a este punto, el senador aseveró que "el Presidente debe querer que para la reforma tributaria en las cosas que diga todos se pongan en fila como milicos y eso no tiene porqué ser así".

"Algunos dirigentes políticos de la UDI y de Evópoli nos han tratado de traidores, de desleales por plantear lo que habíamos planteado en la reforma tributaria y los traidores son los que dicen mentiras y los que se quedan callados cuando ven que viene alguien que va a chocar contra una muralla", agregó.

Ossandón concluyó que "ellos planteaban que tenían un acuerdo con la Democracia Cristiana que no es cierto, no hay un acuerdo con la Democracia Cristiana en el Senado" para aprobar la reforma tributaria.