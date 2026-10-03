Megarreforma: Delfino apuntó a seguir debate de distribución de recursos a municipios tras fallo del TC

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, vicepresidente de la Asociación de chilena de Municipalidades (AChM), valoró el fallo del Tribunal Constitucional que dejó en condiciones de ser promulgada la megarreforma del Gobierno e instó a seguir discutiendo la distribución de recursos en las distintas comunas del país.

El Tribunal Constitucional rechazó en la víspera algunas disposiciones del proyecto que deberán ser eliminadas de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, entre ellas, figuran las indemnizaciones a empresas por resoluciones ambientales revocadas y también requisitos sobre el financiamiento y compensaciones a municipalidades por la exención de contribuciones.

En concreto, se anuló la norma que permitía a ciertos municipios de mayores ingresos retener ingresos adicionales en lugar de aportarlos al Fondo Solidario Territorial.

La alcaldesa Delfino valoró la decisión y afirmó que "es una derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional en materia de municipalidades".

"Finalmente, lo que dice el TC es que alguna de las materias legislativas que se aprobaron son inconstitucionales y que a lo que apunta la legislación actual es a fortalecer el Fondo Común Municipal y no finalmente a beneficiar a las comunas que tienen mayores ingresos".

"En el fondo, parte de cómo quedó redactada la megarreforma tiene que seguir fortaleciendo el Fondo Común Municipal y no que vayan a fondos propios de las comunas que tienen mayores ingresos, como por ejemplo la comuna de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura", sostuvo.

Por su parte, el diputado Jaime Araya (ind) planteó que el Gobierno debería postergar la promulgación de la norma: "Es valioso que el TC haya dejado sin posibilidad de aplicación normas que eran cuestionadas desde el comienzo y que advertimos durante la tramitación legislativa. En tal sentido, lo que estamos planteando desde la Comisión de Seguridad es que el Gobierno se abra a postergar la puesta en vigencia o la puesta en marcha de la Ley de Reconstrucción, de manera tal de tener una última recaudación de recursos que permitan financiar todos estos recortes que están causando un grave estrés en la sociedad chilena".

En ese sentido, aseveró que "no daría por cerrado el capítulo de la Ley de Reconstrucción, la megarreforma de los súper ricos que va a generar un daño brutal en el financiamiento y en el funcionamiento del Estado y en el otorgamiento de las prestaciones públicas más básicas".

Analista insta al Gobierno a tomar otras medidas para activar crecimiento

El economista Víctor Salas, de la Universidad de Santiago, analizó el negativo último Indicador Mensual de Actividad Económico y la proyección del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de un crecimiento a lo que se había planteado anteriormente: En vez de 1,8%, calculó que la expansión sería de 0,7% este año.

Al respecto, planteó que "es claro que la economía está en un estancamiento recesivo, podríamos decir. Tiene que ver con el gasto interno y principalmente con la caída de la inversión. El crecimiento de la economía nuestra iba a tener este año un rango entre 0,25 y 0,75. Desde luego, entonces, un 0,7% todavía parece optimista, digamos, y no parece una reacción real ante la situación económica que estamos viviendo. Tan catastrófica hay que enfrentarla desde el Estado con eh una reacción con más recurso".