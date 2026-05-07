Oposición acusa que megarreforma tiene "dormidos" en el Congreso otros proyectos importantes

Debido al énfasis legislativo que el Gobierno ha dado al proyecto de reconstrucción nacional desde su anuncio, en el mundo político hay voces que expresan su preocupación y disconformidad por otras iniciativas que "han quedado dormidas" en el Congreso.

El proyecto -también denominado "megarreforma"- concentra varias de las promesas del Ejecutivo, que reconoce que es clave que el Legislativo lo apruebe antes del 1 de junio, fecha en la que se celebrará la primera Cuenta Pública de la era Kast.

Sin embargo, tanto la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), como la oposición han puesto la voz en otras iniciativas legislativas, como la Sala Cuna Universal -que estuvo muy cerca de ser despachada durante el Gobierno de Gabriel Boric- y la negociación ramal.

"Va a haber Sala Cuna este año. Yo le dije 'Presidente, Sala Cuna tiene que ser ley'. No nos olvidemos que este proyecto quedó literalmente en la puerta del horno en la última sesión de la Comisión de Educación en el Senado, y a días de que el (ex)Presidente Boric dejara el Gobierno", afirmó Núñez en Cooperativa.

De todos modos, la presidenta de la Cámara Alta aseguró que existe un compromiso del Ejecutivo para que sea despachado durante este 2026: "El ingreso de las indicaciones de su parte obviamente demuestra el ánimo de que esto sea ley. Nosotros tenemos claridad que el gran punto es el financiamiento, (pero) acá hubo acuerdo incluso con los gremios", sostuvo.

"Una mujer cuando no tiene una red de apoyo y no tiene dónde dejar a su hijo, ¿qué va a hacer? No va a trabajar, porque evidentemente se va a quedar al cuidado de sus hijos. (Por lo tanto), yo agradezco ese plazo de indicaciones y el compromiso del Presidente de que sea ley. Espero que (esa promesa) esté en la Cuenta Pública del 1 de junio", agregó.

Además del ingreso de indicaciones a la iniciativa de Sala Cuna, el Ministerio del Trabajo anunció que se conformará una mesa técnica para abordar la emergencia laboral y el impacto que la política podría tener en el empleo femenino.

Diputada Serrano (PC): "Tenemos iniciativa legislativa" para reponer el Mepco

En paralelo, la oposición acusa que el Gobierno mantiene abiertos los debates en materia de seguridad y migración, que han marcado fuertemente el inicio de la Administración de José Antonio Kast.

En este contexto, la jefa de bancada de diputados del PC, Daniela Serrano, indicó que, frente a la inactividad del Ejecutivo, el Congreso debe resolver los temas que aún están pendientes.

"Ya tenemos iniciativas que quedaron dormidas. La de Sala Cuna, la de negociación ramal -que lamentablemente lo retiró este Gobierno-, y así otras que buscan también responder al alza del costo de la vida", fustigó la parlamentaria.

"En ese sentido creo que lo que corresponde hoy día es legislar, por ejemplo, cómo vamos a reponer el Mepco, que es una decisión que puede tomar el Presidente de la República; pero, si no lo hace, nosotros también tenemos iniciativa legislativa para reponerlo", aseguró Serrano.

"Así nos hacernos cargo también de la negociación que debe existir para el salario mínimo, entendiendo que el Gobierno ofreció 7.500 pesos, que no se condice con la realidad de las familias chilenas", cerró.