Polémica por proyecto que permite a farmacias prescindir de químicos farmacéuticos

El gremio de químicos farmacéuticos llamó a retirar un proyecto de ley recientemente ingresado a la Cámara Baja, que busca modificar el Código Sanitario para que las farmacias no estén obligadas a contratar a sus colegas en la dirección técnica de tales recintos.

La propuesta, impulsada por las bancadas de Republicanos, Libertarios y el Partido de la Gente, busca dar la opción de que ese cargo sea ejercido por otros profesionales, técnicos y nivel superior del área de salud con formación específica en gestión y farmacología.

El diputado republicano Diego Vergara, principal autor del proyecto, planteó que "en las grandes capitales, el químico farmacéutico es una mano de obra que existe, pero cuando nos alejamos a provincias y regiones, esto escasea enormemente".

Por lo demás, sostuvo que "el costo financiero que implica un químico farmacéutico tiempo completo es muy elevado para el funcionamiento de una farmacia", impidiendo que pequeños emprendedores instalen uno de estos negocios.

Con todo, el oficialista cree que "aumentando la competencia y las personas que pueden administrar una farmacia, ayudaría al aumento de farmacias en localidades, y a poder llegar a distintos puntos", lo que eventualmente derivaría en una baja de precios de los medicamentos.

Rechazo del gremio y desmarque del Minsal

Mediante una declaración publicada en sus redes, el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos advirtió que el proyecto "debilita una garantía sanitaria fundamental para la seguridad de las personas: la dirección técnica y supervisión profesional del químico farmacéutico".

Asimismo, el gremio aseveró que "no existe garantía de que reducir los costos de funcionamiento mediante la eliminación de la dirección técnica se traduzca en precios más bajos para los pacientes o en nuevos establecimientos en las comunidades desatendidas".

"La iniciativa, por sí sola, no resuelve los problemas de abastecimiento, logística ni continuidad de los tratamientos", subraya el escrito.

En paralelo, la ministra de Salud, May Chomali, admitió: "Me parece complejo un proyecto de esas características, por cuanto una farmacia, para ser útil, tiene que contemplar todo tipo de medicamentos, y existen algunos medicamentos que, por ley, solo pueden ser vendidos por químicos farmacéuticos. Que no sea así, puede poner en riesgo a la población".

Por ende, la autoridad sanitaria tomó distancia de la propuesta, relevando que su cartera pretende resolver la falta de cobertura rural a través de otras medidas, como la entrega de medicamentos a domicilio, en Centros de Salud Familiar (Cesfam) u hospitales.

"Nos estamos jugando para que los pacientes necesiten cada vez menos comprar medicamentos. Disponer de más farmacias y liberarlas (de químicos farmacéuticos) no va en la línea de lo que queremos conseguir", remató Chomali.