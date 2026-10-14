Minsal confirma más de 62 millones de atenciones en 20 años del GES

A 20 años del inicio del GES (Garantías Explícitas en Salud), el Ministerio de Salud confirmó que se han realizado más de 62 millones de atenciones entre julio de 2005 y junio de este año.

Los casos más frecuentes en los pacientes de Fonasa son cáncer cérvicouterino, urgencias odontológicas, infecciones respiratorias infantiles e hipertensión, mientras que en isapres corresponden a depresión e hipertensión.

El superintendente de Salud, Fernando Riveros, destacó que "las garantías de acceso suponen que tanto las isapres como Fonasa están obligados a otorgar el conjunto de prestaciones contemplados en las canastas. La segunda es la garantía de oportunidad y esas prestaciones tienen un plazo máximo para ser otorgadas".

"La garantía de calidad significa que las personas tienen derecho a que las prestaciones GES sean otorgadas por prestadores acreditados o certificados por la Superintendencia de Salud, y la protección financiera supone que en el caso de Fonasa las personas no van a tener copago para atenderse en los prestadores de la red y en el caso de las isapres van a tener un copago que no puede ser superior al 20 por ciento del arancel referencial del GES", recordó.

Por su parte, la ministra May Chomali dijo que "sabemos que hay un porcentaje de la población que no usa esta garantía, y ¿qué significa no usar la garantía? Mayor gasto de bolsillo, principalmente en lo relacionado con medicamentos y por eso llamamos a las personas si tienen dudas de si su patología o sus medicamentos crónicos están garantizados por el GES para que puedan recurrir a sus isapres para activar esta garantía".

"También ocurre que nos encontramos con muchas garantías retrasadas, eso es exclusivamente porque las personas no saben que si se les retrasa una garantía tienen la posibilidad de solicitar el segundo prestador en Fonasa, y si Fonasa no responde, en la superintendencia", advirtió.

El Minsal está analizando las prestaciones y tecnologías de cara la revisión 2028 del beneficio, en la que se espera incorporar los cánceres de adulto que todavía no tienen cobertura.