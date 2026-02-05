Químicos farmacéuticos alertaron la venta ilegal de medicamentos asiáticos en malls chinos

El Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile denunció que en algunos malls chinos se venden medicamentos, lo que está prohibido por el Código Sanitario en Chile.

La vicepresiidenta del gremio, María Soledad Velásquez, escribió una carta a El Mercurio donde manifestó que "hemos constatado que malls chinos en la capital venden medicamentos de diversos tipos, provenientes de Asia en sus góndolas. El hecho descrito representa un problema de salud pública de gran importancia".

"Los ciudadanos que deciden adquirir productos no autorizados, sin calidad ni eficacia garantizada, arriesgan seriamente su salud, ya que estos productos pueden contener sustancias activas peligrosas, tóxicos o impurezas", alertó Velásquez.

El gremio llamó a la ciudadana a "adquirir sus medicamentos únicamente en farmacias y a verificar que cuenten con el registro sanitario otorgado ISP, el cual constituye un sello de cumplimiento con los requisitos de calidad, seguridad, eficacia e información al usuario".

La profesional emplazó a la autoridad de salud a aplicar "medidas que prevengan la entrada de este tipo de productos al país y a realizar las fiscalizaciones necesarias para evitar situaciones similares, ejerciendo para ello todo el rigor de la ley".