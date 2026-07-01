Ley Cenabast: cómo acceder a medicamentos de invierno hasta 89% más baratos

En medio del complejo panorama sanitario que impone el invierno debido a la alta circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud, a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), reforzó su estrategia de contención económica para las familias chilenas.

La iniciativa contempla el abastecimiento masivo de 32 medicamentos específicos para patologías de la temporada, los que ya están disponibles en farmacias privadas e independientes adheridas a lo largo de todo el país a precios hasta 89% menores en comparación con las grandes cadenas farmacéuticas.

En entrevista con Una Nueva Mañana, el jefe de usuarios de Cenabast, Fabián Garay, entregó un balance del impacto directo que ha tenido este plan de invierno, destacando el volumen de distribución y el alivio financiero que representa para la población.

"Hemos despachado desde el inicio de la campaña de invierno más de 400.000 cajas a 700 farmacias (...) Las farmacias les vendieron a las personas 1.000 millones de pesos. Si esas personas hubiesen decidido comprar esos medicamentos en farmacias no adheridas, el gasto hubiese sido de más de 2.000 millones de pesos. O sea, el ahorro de bolsillo que generó la Ley Cenabast para esas personas fue de 1.000 millones de pesos", detalló.

El modelo de volumen y la fijación de precios máximos

La Ley Cenabast (Ley Nº 21.198) permite que las farmacias particulares y comunales se acojan a los contratos de compra que el Estado realiza a gran escala, traspasando esas condiciones comerciales a los usuarios.

La normativa exige que los establecimientos privados que adquieren stock mediante la central respeten un límite comercial estricto para evitar abusos.

"Nosotros somos una institución pública que depende del Ministerio de Salud y sencillamente lo que hacemos es comprar medicamentos a hospitales, a consultorios, a postas de salud rural, a las farmacias comunales desde el 2015 y desde el 2020 también a farmacias privadas. Por lo tanto, agrupar toda esa demanda significa que Cenabast puede adquirir medicamentos a precios mucho, mucho, mucho más bajos", explicó Garay.

Respecto al control de la comercialización, puntualizó: "Una farmacia compra el medicamento a un precio de 'X' y tiene que vender ese medicamento a un precio de 'X+1'. Eso significa que Cenabast controla y dispone un precio máximo de venta al público".

Bajo esta figura, los comercios mantienen un margen de ganancia que garantiza su operación, pero se elimina la sobrecompra o especulación.

Diferencias significativas de precio

La canasta general de Cenabast cuenta actualmente con más de 400 medicamentos disponibles que cubren diversas patologías crónicas y de salud mental.

Sin embargo, el foco actual está en los inhaladores y corticoides respiratorios, donde las diferencias de precio con el mercado tradicional son drásticas:

El jefe de usuarios recordó que para acceder a estos valores no existen restricciones de previsión de salud. "No es necesario inscribirse en una farmacia, no es necesario ser Fonasa ni Isapre, no hay ningún requisito para las personas. Lo importante es buscar a las farmacias con sello", aclaró.

Asimismo, enfatizó que dado que Cenabast licita por principio activo (nombre genérico del compuesto), es fundamental que los médicos emitan las recetas bajo esta modalidad.

Llamado a la adhesión regional y de grandes cadenas

A la fecha, son más de 1.300 las farmacias que operan bajo este convenio desde su puesta en marcha en 2020, concentrándose mayoritariamente en almacenes farmacéuticos independientes y de barrio.

No obstante, desde la institución advierten que la cobertura aún es dispar en zonas extremas del territorio nacional.

"Para las farmacias que aún no se adhieren a la Ley Cenabast, por ejemplo, la Región de Aysén, la Región de Atacama, la Región de Arica, un llamado a los dueños de farmacia, los químicos farmacéuticos: adiéranse a la Ley Cenabast, compren medicamentos (...) la participación es mucho más baja de lo esperado y queremos seguir creciendo ahí", emplazó Garay.

Finalmente, adelantó que la oferta en el sector privado se ampliará en el corto plazo: además de la cadena Salcobrand, que ya trabaja con el formato, la central se encuentra pronta a sellar un convenio definitivo con Ahumada (lo que sumará más de 400 sucursales), mientras sostiene conversaciones con Dr. Simi y Cruz Verde para incorporar sus productos de alto costo a este sistema de protección del bolsillo ciudadano.

Para consultar la disponibilidad de fármacos y localizar los locales adheridos más cercanos mediante georreferenciación, el organismo mantiene habilitada la plataforma digital www.remediosmasbaratos.cl.