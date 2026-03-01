PS: "Es imposible" despachar FES y Sala Cuna la última semana legislativa

Un opaco futuro augura el Congreso en torno a los proyectos de Sala Cuna Universal y del Financiamiento a la Educación Superior (FES); ambas promesas estrella de la Administración Boric y que, aparentemente, ya no podrán ser aprobadas bajo su mandato.

El Ejecutivo ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de despachar las iniciativas la semana antes del cambio de mando -donde asumirá el republicano José Antonio Kast-, pero el PS ya ve "imposible" lograr acuerdos con la oposición, que manifiesta reparos en ciertos aspectos de los proyectos.

"Es prácticamente imposible que el proyecto de Sala Cuna Universal, como también el FES, puedan ya tener algún acuerdo político en el Congreso para que prosperen. Es lamentable, pero aquí el nuevo oficialismo -la derecha- no ha querido dar su beneplácito a que esto se concrete", dijo el senador socialista Juan Luis Castro.

Su par de la UDI, Iván Moreira, agregó que "es muy, pero muy difícil" que Sala Cuna Universal "se vaya a ver en este mandato del Presidente Boric. Estamos hablando de un proyecto que tiene muchas complicaciones, y una de ellas (es) que no tiene el financiamiento adecuado y hay que hacerle una serie de rectificaciones. El (futuro) Presidente Kast ha dicho claramente que esto se va a tramitar en su Gobierno".

A este panorama se suma la tramitación del proyecto de reforma al sistema político, que se votará el lunes 2 de marzo, pero que aún tiene una alta probabilidad de que sea objeto de indicaciones de la Cámara de Diputados, lo que obligaría la conformación de una comisión mixta.

Presidente de la Cámara: El apuro del Gobierno es "una bomba de humo"

En tanto, el diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), criticó que "el Gobierno esté apurando (la aprobación de) ciertas leyes, habiendo tenido más de 200 semanas legislativas"; cuestión que le parece "simplemente una bomba de humo para tapar un poco lo que se ha hecho durante tanto tiempo".

"Recordemos las cifras económicas, el problema de las fundaciones, el robo de los computadores y tantas otras cosas, hasta llegar a este cable submarino (chino) donde no se tiene claridad cuál fue la versión correcta", fustigó el parlamentario.

"La verdad es que solamente queda una semana (legislativa), debido a que los días después y la próxima antes del 11 de marzo, se va a preparar el Congreso en términos físicos para poder prepararse para la llegada de los nuevos diputados y senadores", añadió Castro.

PDG reitera a Kast que con sus 14 diputados "evaluarán cada proyecto" propuesto

En tanto, el Partido de la Gente (PDG), que tendrá un rol importante en la aprobación y/o rechazo de proyectos legislativos gracias a los 14 diputados conseguidos, reiteró que no será "una oposición automática ni un oficialismo acrítico" con la Administración Kast.

"(Tenemos) plena conciencia de que nuestros votos pueden marcar la diferencia. No estamos aquí para ser una oposición automática ni un oficialismo acrítico. Vamos a evaluar cada proyecto del (futuro) Presidente José Antonio Kast en función de si mejora o no la calidad de la vida de las personas", dijo la diputada electa del PDG Tamara Ramírez.

"Si una iniciativa va en la línea de fortalecer la seguridad, el empleo, la salud o aliviar el bolsillo de las familias, contará con nuestro apoyo. Pero si los proyectos se alejan de las necesidades reales de la ciudadanía o afectan derechos sociales, el PDG no tendrá problema en rechazarlos. Nuestro compromiso es con la gente y no con los bloques políticos ni los cálculos ideológicos", aseveró.