Reforma de seguridad: García Ruminot reconoció que calcularon mal los apoyos parlamentarios

Las dificultades para conseguir respaldo a la reforma constitucional de seguridad llevaron al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, a reconocer errores en la estrategia legislativa del Gobierno.

El secretario de Estado admitió que el Ejecutivo no explicó suficientemente los alcances de su propuesta y que esperaba contar con apoyos parlamentarios que finalmente no consiguió.

En conversación con el exsenador de Evópoli Felipe Kast en "Felipe Podkast", el titular de la Segpres abordó los cuestionamientos que enfrentó la iniciativa, incluso entre legisladores de los partidos que respaldan al Presidente José Antonio Kast.

"Debimos haber explicado mejor en qué consistía la reforma; veníamos saliendo de la megarreforma económica y yo creo que nos pilló ahí un poco el tiempo o el optimismo", sostuvo.

"Pensamos que la seguridad se fue instalando como una demanda fuerte y potente"

El ministro reconoció que las diferencias surgidas al interior del oficialismo complicaron las posibilidades de alcanzar acuerdos con la oposición, cuyos votos resultaban necesarios para avanzar con los cambios constitucionales.

Según explicó, el Ejecutivo consideró que la relevancia adquirida por la seguridad pública en el debate nacional permitiría reunir los respaldos suficientes para aprobar la iniciativa. Sin embargo, ese escenario no se concretó.

"Nosotros pensamos que el tema seguridad se había venido instalando con tal fuerza como una demanda ciudadana fuerte, potente, que pensamos que íbamos a tener los votos. No nos ocurrió así", afirmó.

Optimismo ante la nueva propuesta acordada con senadores

La propuesta original había generado reparos por sus alcances y por la necesidad de establecer acuerdos más amplios antes de avanzar en su tramitación.

Frente a ese escenario, el Gobierno modificó su estrategia y abrió espacio a una nueva fórmula legislativa, elaborada a partir de conversaciones entre senadores de distintos sectores políticos.

García Ruminot valoró el entendimiento alcanzado y sostuvo que el nuevo texto conserva dos de los principales objetivos del Ejecutivo: incorporar el reconocimiento de la seguridad pública en la Constitución y fortalecer las facultades para separar a la población penal dentro de los recintos penitenciarios.

Pese a los obstáculos que enfrentó la primera iniciativa, el secretario de Estado expresó confianza en que la nueva propuesta logrará reunir los votos necesarios tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Llamó a la unidad en la derecha y mencionó a Evelyn Matthei

Otro de los temas abordados por García Ruminot fue la relación entre los partidos de derecha y la necesidad de construir acuerdos para enfrentar los próximos procesos electorales.

Desde su opinión personal, el titular de la Segpres sostuvo que las colectividades del sector deberían buscar mecanismos de coordinación que permitan reducir la dispersión electoral, particularmente en las elecciones parlamentarias.

A su juicio, competir mediante listas lo más unitarias posibles permitiría mejorar las posibilidades de representación, especialmente en el Senado, donde los escaños se renuevan por períodos de ocho años.

Respecto de la definición de una futura candidatura presidencial, García Ruminot se manifestó partidario de utilizar un mecanismo de primarias que permita la participación de las distintas fuerzas políticas del sector.

García Ruminot también se refirió a las relaciones entre los principales liderazgos de derecha y manifestó su disposición a contribuir a un acercamiento entre las distintas colectividades.

En ese contexto, mencionó a Evelyn Matthei, cuyo distanciamiento del Gobierno vinculó con las diferencias que surgieron durante la última campaña presidencial.

"Yo espero que más allá de las diferencias de opinión, podamos estar todos juntos pronto", señaló.