La diputada Constanza Schönhaut (Frente Amplio) adelantó este miércoles en El Primer Café de Cooperativa que su bancada votará a favor de la idea de legislar sobre sala cuna universal.

La parlamentaria sostuvo que la regulación vigente dificulta la contratación de mujeres y cuestionó que el Gobierno dejara fuera de su propuesta un tope al copago que asumirían las familias.

La Comisión de Hacienda despachó el proyecto a la Sala de la Cámara el martes. "Este es un proyecto que nosotros vamos a aprobar en general porque la verdad es que entendemos la urgencia", afirmó Schönhaut.

A su juicio, limitar el monto que pueden llegar a pagar las familias permitiría "dar mayor igualdad y que efectivamente la sala cuna sea universal".

Respecto de la fórmula de financiamiento que aprobó la Comisión de Trabajo, Schönhaut pidió que, si se usan recursos del seguro de cesantía, el aporte provenga solo del Fondo de Cesantía Solidario, para resguardar las cuentas individuales de los trabajadores.

También planteó que las salas cuna de la Junji y de Fundación Integra puedan acceder al nuevo fondo, dada la importancia de la oferta pública para las familias de zonas aisladas.

¿Quién pagaría la diferencia?

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) defendió la fórmula porque, a su juicio, permite ampliar el acceso a sala cuna sin encarecer la contratación.

Explicó que una comisión fijaría el valor del beneficio para cada región. Si la familia elige una sala cuna cuyo costo supera ese monto, tendría que cubrir la diferencia.

La secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, advirtió que ese gasto puede ser especialmente difícil de afrontar para quienes trabajan en pymes. Explicó que en las grandes empresas hay trabajadores que, mediante la negociación colectiva, consiguen que el empleador cubra la diferencia.

También cuestionó que se recurra al seguro de cesantía en un momento de alto desempleo.

Schönhaut coincidió con Krauss y pidió un mayor aporte fiscal. "Creo que también hay que preguntarse cómo no le cargamos la mano a los trabajadores. Y ahí yo sí creo que el Estado tiene un rol", afirmó.