Senado despachó a la Cámara proyecto para evitar la fragmentación política

En una sesión que comenzó con retraso en Valparaíso, la sala del Senado aprobó este martes por la tarde y despachó a su segundo trámite constitucional el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca reformar el sistema político chileno.

La iniciativa, anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su última Cuenta Pública, centra sus esfuerzos en combatir la excesiva fragmentación parlamentaria mediante el establecimiento de requisitos más estrictos para la conformación de colectividades y la regulación del financiamiento público.

Con un respaldo transversal, la propuesta ahora deberá ser discutida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Restricción del financiamiento estatal

Uno de los pilares fundamentales de esta reforma -de carácter acotado pero estratégico- es la restricción del financiamiento estatal. Según lo aprobado, los partidos políticos que no logren obtener al menos un representante en el Parlamento dejarán de recibir fondos públicos, vinculando directamente la subsistencia financiera con la representación popular efectiva.

Asimismo, el proyecto eleva a rango legal la existencia y funcionamiento de las bancadas o comités parlamentarios, buscando dar una estructura más sólida y predecible al trabajo legislativo dentro del Congreso Nacional.

"Un paso importante"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró el amplio apoyo recibido en ambas votaciones de la jornada, destacando que "se da un paso importante a través de un instrumento que enfrenta la atomización y que permite que tengamos partidos políticos más representativos de las distintas corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena".

El secretario de Estado subrayó que la norma, que requería quórum especial para su avance, es fruto de "un trabajo arduo y un diálogo que ha permitido generar un acuerdo transversal".

Debido a que el debate de la reforma política consumió la totalidad del tiempo de la sesión, el Senado no alcanzó a abordar otros temas pendientes en tabla. Entre las iniciativas que quedaron a la espera se encuentra el polémico proyecto de eutanasia, cuya discusión deberá ser reprogramada para una próxima instancia.