Senador Castro acusa "medida de presión" al Congreso por plan económico de Kast

El senador socialista Juan Luis Castro expresó incertidumbre respecto a la hoja de ruta económica planteada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, tras la reunión que sostuvieron senadores de oposición con los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Segpres, José García Ruminot.

En El Diario de Cooperativa, el parlamentario sostuvo que "no se nos ha contado la película completa. Preferimos que no haya 'teoría del salami', o sea, que se vaya por pedacitos contando capítulos diferentes en vez de decirnos: 'mire, este es el completo despliegue de todo lo que queremos hacer'".

Uno de los principales puntos de fricción es la intención del Ejecutivo de incluir en un mismo paquete legislativo la reconstrucción por incendios, estimada en cerca de mil millones de dólares, junto a una reforma tributaria que propone bajar impuestos a las empresas.

Tras el terremoto de 2010, "para allegar recursos, (Sebastián Piñera) aumentó el impuesto de primera categoría a las grandes empresas en un porcentaje de más de tres o cuatro puntos por tres años", contrastó Castro quien advirtió que el actual Gobierno "va a hacer una reforma tributaria para bajar impuestos. Entonces uno se pregunta: ¿cómo si falta plata, si no hay caja, vamos a hacer que paguen menos impuestos los que más caudal tienen hoy día en nuestro país?".

El legislador advirtió que, sin medidas compensatorias, la propuesta "sería muy regresiva" y apuntó que podría tratarse más bien de "un guiño al empresariado que una mejora en la recaudación".

Asimismo, cuestionó que "empaquetarlo todo es una medida de presión hacia el Congreso", al mezclar iniciativas de distinto alcance bajo una misma discusión.

Dudas por recortes y diagnóstico de "emergencia"

Castro también manifestó preocupación por eventuales recortes en áreas sensibles como Salud, Educación y Trabajo, y por medidas que podrían afectar derechos sociales como la gratuidad universitaria.

Desde el inicio del nuevo Gobierno, dijo Castro, "todo ha sido instalar lo que fue su eslogan de campaña, que es el 'gobierno de emergencia'. Ahora, está bien que haya prioridades, (...), yo pregunto cuáles son los requisitos para salir del estado de emergencia, o vamos a estar los cuatro años así. ¿Cuáles son las prioridades dentro de esa emergencia?".

En esa línea, puso en duda el diagnóstico del Ejecutivo sobre el estado del país: "más bien parece un voluntarismo del gobierno posicionar este concepto de 'gobierno de emergencia'. Eso yo creo que es el eslabón principal del cual derivan muchas de estas otras medidas", sostuvo.